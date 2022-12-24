Kütahya'da sağlık çalışanlarına 29 bin TL banka promosyonu

Eser Şenkul, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın takip ederek sonuçlandırdığı ‘Banka Promosyonu' konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında 3 yıllık maaş anlaşması imzalandığını duyurdu.

Eser Şenkul, "Yapılan anlaşma gereğince tüm çalışanlarımıza toplamda 29 bin TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu ödemenin 27 Bin TL'si peşin (25 bin 200 TL Nakit, bin 800 TL'si kredi kartına para puan), geriye kalan 2 bin TL'si ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde ‘para puan' olarak yapılacaktır. 25 bin 200 TL'lik nakit kısım 1 Ocak 2023 tarihine kadar, bin 800 TL'lik para puan ise 15 Ocak 2023 tarihinde hesaplara yatırılacaktır. Ayrıca bu promosyondan, afiliasyon çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermekte olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz, asistanlarımız ve diğer sağlık personellerimizin de Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü olarak yararlanmasını sağladık. Elde edilen kazanım ve emekleri nedeni ile Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya şükranlarımızı sunuyoruz.Tüm mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.