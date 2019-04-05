Kütahya'da ‘Sağlık Günleri' başladı

Vatandaşlar etkinliklere ilk gün büyük ilgi gösterdi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Zehir'de stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 14 gün boyunca devam edecek olan “Sağlık Günlerinde” Sevgi Yolu vazo girişi ve Sera AVM de kurulan stantlarda halka tütün ürünlerinin zararları, kanser taramalarının önemi, obezite, ruh sağlığı, anne sütünün önemi, el hijyeni, ağız diş sağlığı ve tuz tüketiminin zararları, aile hekimliği, akılcı ilaç kullanımı gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen genel sağlık konularında bilgi ve danışmanlık hizmeti verilirken, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü, beden kitle oranı hesaplamaları ve ağız-diş taramaları yapılacak. Etkinlik takvimi doğrultusunda belirli zamanlarda çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çocuklar için masal, yüz boyama ve resim saatleri; uzman doktorlar ile söyleşiler, sağlıklı hayat merkezi spor eğitmenleri ve fizyoterapistler tarafından yaptırılacak spor etkinlikleri, karbon monoksit ölçümleri ve ağız diş sağlığı farkındalık etkinlikleri düzenlenecek. Böylece halkın sağlık ile ilgili konularda alanında uzman kişilere ulaşması ve güvenilir kaynaklardan doğru bilgiler edinmesi sağlanacak.

Ayrıca Sera AVM de Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi standında hastane hizmetleri hakkında bilgi verilecek, gerekli durumlarda bazı branş hekimleri ile iletişim imkanı sağlanacak, ihtiyaç halinde vatandaşlara randevu oluşturulacak. Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine bağlı olarak hizmete başlayan Pediatrik Rehabilitasyon Merkezinin standının yer alacağı etkinliklerde merkezce verilen hizmetler halka duyurulacak.