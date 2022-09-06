Kütahya'da Sağlık Sokağı oluşturuldu

Vali Ali Çelik, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünce halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Valilik önünde oluşturulan Sağlık Sokağı'nın açılışını yaptı.

Kan şeker, tansiyon ölçümü, Covid-19 aşı uygulamasının yapılacağı Sağlık Sokağı'nda; ağız ve diş sağlığı, tütün ürünlerinin zararları, sağlıklı beslenme önerileri, fizyoterapi sağlık hizmetleri, kronik hastalıklar konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek. Sağlık Sokağı, saat 10.00-16.00 saatleri arasında 2 gün hizmet verecek.

Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde açılan Sağlık Sokağı'nın halk tarafından mutlaka ziyaret edilmesini isteyen Vali Ali Çelik, “Vatandaşlarımız hastalıklarla karşı karşıya kalmadan muhakkak bilgi sahibi olmalı” dedi.

İnsan sağlığının ruh ve beden olarak bir bütün halinde olmasının kamu düzeninin en önemli parçası olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, bağımlılıklardan uzak, hareketli yaşama dikkat çekti.

Vali Çelik, "Sigaranın vücuttaki yıkıcı etkisi, hareketsiz yaşamın sebep olduğu obezite ve obeziteye bağlı gelişen hipertansiyon, şeker hastalığı insan hayatını, toplumsal yaşamı ve kamu düzenini çok etkin şekilde tehdit eden sonuçlar. Değiştirmek ise mümkün. Yaşam biçimi, gündelik hayat aktivitelerinin yoğunlaştığı süreçleri yönetebilme iradesi insanı bu anlamda farklılaştırıyor. Bu iradeyi ortaya koymak içinse kendimizden başlayarak güçlü bir birliktelik ve sese ihtiyacımız var. Hep birlikte sigaradan başlayarak tüm bağımlılıklardan uzak duracak, obezitenin ve hareketsizliğin ortaya çıkardığı sıkıntıları giderecek yaşam biçimini ortaya koymamız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından stantları ziyaret eden Vali Ali Çelik, İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul'dan bilgiler aldı.