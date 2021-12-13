Kütahya'da Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kuruluyor

Birlik üyelerinin Kütahya'daki tüm belediyeler ile İl Özel İdaresinden oluşacağını söyleyen Vali Ali Çelik, sokak hayvanlarının kontrolsüzce üremesinin önüne geçilmesi amacıyla kısırlaştırma çalışmalarının artırılacağını, ilçelerde hayvan bakımevleri kurulmasına yönelik çalışma başlatılacağını söyledi.

Kütahya Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği (KÜSHAYKOB) ile sokak hayvanlarının daha sağlıklı koşullarda yaşaması sağlanarak kontrolsüz üremelerin önüne geçilecek.

Kütahya Valiliği koordinesinde, tüm ilçe belediyeleri ile il özel idaresinin iş birliği içerisinde çalışacağı birliğin amacı, faaliyet alanları, üyelere düşen sorumluluklar ile yapılacak çalışmalar, Vali Ali Çelik'in başkanlığında düzenlenen toplantıda istişare edildi.

Mobil kısırlaştırma aracının sayısı 4'e çıkarılacak

Önceliğin sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması olduğunun altını çizen Vali Ali Çelik, yapılacak doğru bir planlama ve iş birliğiyle çalışmanın başarıya ulaşacağını söyledi. 11 ayda, İl Özel İdaresine ait mobil kısırlaştırma aracında 619 sahipsiz sokak hayvanının kısırlaştırıldığını belirten Vali Çelik, birliğin kurulmasının ardından araç sayısının ilk etapta 4'e çıkarılacağını söyledi.

Sahipsiz hayvanların da sahipli hayvanlar gibi yaşamlarının desteklenmesi gerektiğini kaydeden Vali Çelik, sahipsiz ve yaban hayvanlarıyla ilgili doğal yaşam ortamlarını sağlayacak barınaklar, rehabilitasyon merkezleri ve hayvan hastaneleri kurulmasına yönelik çalışma yapılacağını aktardı.