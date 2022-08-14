İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da şahsın üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

-Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 2.

-Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir şahsın yapılan üst aramasında 2.28 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi


İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Fuatpaşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda O.S. (25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki araçta ve şahsın yapılan üst aramasında, 2.28 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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