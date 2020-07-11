İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da sahte ve mükerrer bandrollü 270 bin adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada sahte, mükerrer bandrollü ve boş 250 bin makaron ile 570 adet sökülmüş bandrol ele geçirildiVerilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir araç da yapılan aramada, 570 adet sökülmüş bandrol, 160 bin adet (dal) sahte bandrollü boş makaron, 90 bin adet (dal) mükerrer bandrollü boş makaron ve 20 bin adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 270 bin adet (dal) makarona el konuldu.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada sahte, mükerrer bandrollü ve boş 250 bin makaron ile 570 adet sökülmüş bandrol ele geçirildi


Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde bir araç da yapılan aramada, 570 adet sökülmüş bandrol, 160 bin adet (dal) sahte bandrollü boş makaron, 90 bin adet (dal) mükerrer bandrollü boş makaron ve 20 bin adet bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplam 270 bin adet (dal) makarona el konuldu.


Gözaltına alınan A.Y. isimli şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.