Kütahya'da şampiyonluk coşkusu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya'da da coşkuyla karşılandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Zafer Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Taraftarların düzenlediği araç konvoyu da renkli görüntülere sahne oldu.