Kütahya'da şampiyonluk coşkusu

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya’da da coşkuyla karşılandı.
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü karşısında galip gelerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Kütahya'da da coşkuyla karşılandı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Zafer Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
Taraftarların düzenlediği araç konvoyu da renkli görüntülere sahne oldu.