Kütahya'da sanatçılara diksiyon kursu

Kütahya'da, Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçılarına eğitmen Eray Özden Akça tarafından diksiyon kursu veriliyor.

Türkçe'nin güzelliğinin bilincine vararak daha etkili konuşabilmek için kursa katılan sanatçılar, Akça eşliğinde konuşmanın inceliklerini öğreniyor.

Eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirten eğitmen Eray Özden Akça, "Sosyal bir varlık olan insan gerek ikili iletişimlerde gerekse topluluklar karşısında daima konuşmak durumundadır. Kendimizi daha iyi ifade edebilmek, başka kişilerce sevilerek dinlenmek isteriz. Bunun için de herkes tarafından anlaşılabilen, kulağa hoş gelen, güzel bir Türkçe ile konuşmamız gerekir. Kursumuz 10 gün sürecek" diye konuştu.(EFE-)