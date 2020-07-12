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Kütahya'da saniye saniye kaza anları

Kütahya’da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kütahya'da bir kişinin yaralandığı 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.


Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambası direğine çarparak ters yöne dönüyor.


İkinci trafik kazası Fatih Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi. Otomobil karşı yöne geçen bir başka otomobile çarpıyor.


İstasyon Kavşağı'nda 3 otomobilin karıştığı kaza ise hafif maddi hasarla atlatılıyor.


Saniye saniye kaydedilen kazalar, 1 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.

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