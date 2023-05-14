Kütahya'da seçim heyecanı

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Kütahya il genelinde 430 bin 180 kişinin oy kullanmak için sandığa gideceği bildirildi.

İlçeler bazında ise, Altıntaş'ta 12 bin 115, Aslanapa 6 bin 880, Çavdarhisar 5 bin 62, Domaniç 11 bin 911, Dumlupınar 2 bin 428, Emet 14 bin 930, Gediz 38 bin 187, Hisarcık 9 bin 92, Pazarlar 4 bin 12, Simav 49 bin 658, Şaphane 4 bin 733, Tavşanlı 78 bin 424, Merkez ilçede 192 bin 748 kişi sandığa gidiyor.

Öte yandan Merkez İlçede 624 sandık bulunuyor.