Kütahya'da seçim heyecanı

Kütahya'da, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Oy verme işleminin devam ettiği Cumhurbaşkanlığı seçimi için Kütahya il genelinde 430 bin 180 seçmenin bulunduğu belirtildi.

İlçeler bazında ise Altıntaş'ta 12 bin 115, Aslanapa'da 6 bin 880, Çavdarhisar'da 5 bin 62, Domaniç'te 11 bin 911, Dumlupınar'da 2 bin 428, Emet'te 14 bin 930, Gediz'de 38 bin 187, Hisarcık'ta 9 bin 92, Pazarlar'da 4 bin 12, Simav'da 49 bin 658, Şaphane'de 4 bin 733, Tavşanlı'da 78 bin 424, Merkez ilçede 192 bin 748 seçmen bulunduğu açıklandı.

Kütahya il genelinde bin 607 sandığın bulunduğu ifade edildi.

Oylarını kullanan vatandaşlar, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundular.