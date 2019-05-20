Kütahya'da 'Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Kütüphanesi' açıldı

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği tarafından Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu’na kurulan ve Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın adı verilen kütüphane törenle açıldı.
Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği tarafından Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu'na kurulan ve Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın adı verilen kütüphane törenle açıldı.
Törene; Vali Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Kamil Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Cankır, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Kütahya İl Temsilcisi Nimet Sarıkaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Ortaokulu Müdürü Abdullah Cebecioğlu, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın ailesi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Kütüphanesi'nin açılışı Vali Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.
Vali Ömer Toraman açılışın ardından Şehit eşi Büşra Kahraman, oğlu Gökalp Kahraman'a plaket takdim etti.
Tören, Şehit Uzman Çavuş Hasan Kahraman Kütüphanesi'nin gezilmesiyle sona erdi.