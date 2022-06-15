Kütahya'da semt polikliniği hizmete açıldı

Kütahya'da salgın sürecinde aşı polikliniği olarak kullanılan binanın semt polikliniği'ne dönüştürüldüğü, yeni hizmete açılan Semt Polikliniğinde Cildiye, Yaşlı Sağlığı ve İç Hastalıkları hizmeti verileceği açıklandı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü'nden yeni açılan semt polikliniğine ilişkin yapılan açıklamada,” Ali Paşa Mahallesi Abdurrahman Karaa Bulvarı No:13 İstasyon Caddesi Konak Rezidansta KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniğimiz sağlık hizmeti vermeye başlamıştır. Deri ve Zührevi Hastalıkları (Cildiye), Geriatri (Yaşlı Sağlığı) ve Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniklerimizin sağlık hizmeti sunacağı Semt Polikliniğimiz ilimize ve halkımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.