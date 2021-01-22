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Kütahya'da sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan sentetik kannabinoid isimli uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan müşterek çalışma neticesinde içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen araç Kütahya-Eskişehir yolu polis uygulama noktasında durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 10 adet A-4 kağıdı içerisine emdirilmiş halde sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Narkotik köpeği Thor'un bagaj içerisine gizlenen uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye kaydedildi. Gözaltına alınan A.Y. isimli şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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