Kütahya'da “Siber Vatan Programı” sertifika töreni

ZAFER'de düzenlene törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, iki kurumun temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Siber Vatan Programının ilk aşamasında Beyaz Şapkalı Hacker ve Temel Linux, ikinci aşamada ise 40 saatlik Sızma Testi eğitimleri alan öğrenciler, düzenlenen törenlerde ödüllerini protokol üyelerinden teslim aldı.

Üniversite düzeyindeki öğrencilerin eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri uygulayarak siber güvenlik alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek amacıyla geliştirilen Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022-2023 Genç İstihdamı teması çerçevesinde hayatta geçirilmişti