Kütahya'da şiddetli fırtına nedeniyle uçan çatı elektrik tellerini kopardı

Kütahya'da fırtına nedeniyle uçan çatı, elektrik tellerini kopardı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Desen Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın teras katındaki sundurma rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatı, sokakta bulunan elektrik tellerini kopardı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Apartman ve mahalle sakinleri kopan teller nedeniyle elektriksiz kalırken, yaralanma ve can kaybının olması vatandaşları sevindirdi.

OEDAŞ ekiplerinin çalışması sonucu kısa süre sonra mahalleye tekrar elektrik akımının sağlandığı belirtildi.