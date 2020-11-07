İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da sigara kaçakçılarına operasyon

Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Kütahya il merkezinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi.


İş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 bin 900 adet bir işyerinden, 5 bin 200 adet diğer işyerinden olmak üzere toplamda 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.


Operasyonda iş yeri sahiplerinden Ö.Ç.'nin aynı suçtan aranma kaydı olduğunun ortaya çıkmasının ardından, iş yeri sahibi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Ö.Ç. mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.