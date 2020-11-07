Kütahya'da sigara kaçakçılarına operasyon

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya il merkezinde açık kıyılmış tütün ve içi tütün doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 bin 900 adet bir işyerinden, 5 bin 200 adet diğer işyerinden olmak üzere toplamda 12 bin 100 adet tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahiplerinden Ö.Ç.'nin aynı suçtan aranma kaydı olduğunun ortaya çıkmasının ardından, iş yeri sahibi gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi. İfadesi alınan Ö.Ç. mahkeme kararıyla serbest bırakıldı.