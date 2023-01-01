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Kütahya'da şiir dinletisi

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu tarafından organize edilen ’Ateşte açan şiirler’ isimli şiir dinletisi ilgi gördü.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu tarafından organize edilen 'Ateşte açan şiirler' isimli şiir dinletisi ilgi gördü.


Gecede, şairler Nuray Doğan, Esat Anık, Kadir Güven, Ahmet Arabacı, Serdar Akkoç, İsa Kahraman, Mehmet Karabekir, Yıldırım Akgül, Mustafa Sarı, Ömer Yurduseven, Mustafa Gülmez, Soner Akgül, Züleyha Özbay ve Ayşe Durak şiirlerini seslendirdi.

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