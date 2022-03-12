Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah ticareti yapan şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışma sonucu, Altıntaş ilçesinde S.D., S.D., A.T.S. isimli şahıslara ait toplam 4 adreste yapılan aramada, 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen yivsiz tüfekler ile ilgili idari işlem yapılırken, kuru sıkı tabancalar, özel yapım şarjör ve tabanca fişeği ile ilgili tahkikat başlatıldı.