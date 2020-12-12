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Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da polis tarafından iki kişiye ait araç ve ikamette yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Kütahya'da polis tarafından iki kişiye ait araç ve ikamette yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.


Verilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında A. Ü. ve A. D. isimli şüphelilerin araç ve ikametinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ele geçirildi


Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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