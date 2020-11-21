İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da silah kaçaklığı operasyonu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurduğu öne sürülen 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurduğu öne sürülen 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı, 1 şüpheli ise aranıyor.


Alınan bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Dumlupınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükaslıhankar köyünde ikamet eden F.Ş., (76) Ş.S. (62) ve A.S. (73) isimli şahısların ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurdukları yönünde elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.


Şüphelilerin belirlenen adreslerinde yapılan aramada, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 5 adet tabanca şarjörü, 93 adet tabanca fişeği,181 adet tüfek fişeği, 4 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet altın arama detektörü, 4 adet el telsizi, 1 adet pala, 2 adet şiş ve13 adet silah bakımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, arama esnasında evinde bulunmayan A.S. isimli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Diğer şüpheliler ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.