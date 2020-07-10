Kütahya'da sokak düğünleri yasaklandı

Karara göre sokak düğünleri 14 gün süre ile durduruldu.

Kütahya Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, “Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı görülmektedir. Bu kapsamda; merkez ilçemizde belediye sınırları içerisinde (belde belediye sınırları dahil) sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına gibi), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 14 gün süreyle yasaklanmıştır. İl genelinde düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan düğün (gelin alma, kına gibi), nişan sünnet düğünü gibi etkinliklerin gündüz 13:00-17:00 saatleri, akşam 19:00-23:00 saatleri arasında yapılacaktır. Başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin-eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama gibi) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir" denildi.