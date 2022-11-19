Kütahya'da sokak hayvanlarına belediye şefkati

Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ziyaretler sürüyor.

Sahipsiz dostlara kucak açan Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, Edirne Belediyesi Veteriner Hekimi Soyuhan Barlas, Uzunköprü İlçe Belediyesi Veteriner Hekimi Uğur Çoban, Keşan Belediyesi Veteriner hekimi Burhan Balkarlı, Edirne Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Emre Erdem Yılmaz ile Kütahya Valiliği Açık Kapı Müdürü Barış Kaygısız ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

Yapılan ziyarette, müdürlük iş ve işlemleri, kayıt sistemleri ve çalışma disiplini hakkında bilgi alan heyete Bakımevi çalışmalarının yanı sıra yerden ısıtmalı barınaklar, şehrin muhtelif noktalarında bulunan besleme noktaları ve besleme çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Son olarak Kütahya İli Sokak Hayvanları Koruma Birliği (KÜSHAYKOB) hakkında bilgi alan heyet teşekkür ederek yapılan çalışmalar konusunda Kütahya Belediye Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personelini tebrik etti.