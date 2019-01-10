Kütahya'da sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıldı

Kütahya'da havaların soğumasından etkilenen ve yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının beslenmeleri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi personeli tarafından yiyecek dağıtıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada; ”Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı Kütahya Şube Müdürlüğümüz ve Kütahya Belediyesi personeli ile birlikte sokak hayvanlarının beslenmeleri için beslenme odaklarına yemek dağıtılmıştır” denildi.