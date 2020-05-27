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Kütahya'da sokak köpeğinin katledilmesi olayı ile ilgili 4 şüpheli yakalandı

Kütahya’da sokak köpeğinin tabancayla vurarak katledilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Kütahya'da sokak köpeğinin tabancayla vurarak katledilmesi olayıyla ilgili 4 şüpheli polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Meydan Mahallesi Hafız Murat Caddesi üzerinde üzerinde bir sokak köpeğinin kafasına sıkılan tek kurşunla öldürülmesiyle alakalı M.A.Y., H.D., U.G. ve H.D. isimli şüpheliler suç aleti tabanca ile yakalandı.


Polis merkezine götürüler şüpheliler, buradaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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