"Kütahya'da Sonbahar" isimli fotoğraf sergisi halkın beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği'nin iş birliğiyle düzenlenen “Kütahya'da Sonbahar” isimli fotoğraf sergisi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katılımıyla Kütahya Belediyesi Fuaye Alanı'nda açıldı.

Açılışın ardından fotoğrafları tek tek inceleyen Başkanı Işık, fotoğrafları çok beğendiğini ve şehrimizin her mevsim güzel olduğunu ifade etti.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği Başkanı Emel Oğur, 48 eserin bulunduğu serginin bir hafta süreyle gezelebileceğini ifade etti.