Kütahya'da "Sosyete Pazarı"nın yeniden açılması için imza kampanyası

Kütahya'da koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan "Sosyete Pazarı"nın yeniden açılması için İşportacılar Esnaf Odası tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde açılan stant ile vatandaşlardan imza toplayan esnaflar, kısa sürede binlerce imzaya ulaştı. Esnaflar, pazarın ‘Halk Pazarı' ismi ile yeninden açılmasını istiyor.

Toplanan imzaların önümüzdeki günlerde Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'a sunulacağını söyleyen Kütahya İşportacılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet İkiz, “Pandemi nedeni ile Sosyete Pazarımız kapandı. Bizde esnaf olarak tekrar açılması için girişimlerde bulunduk ve resmi olarak halkımızın da desteğini almak için imza kampanyası başlattık. Toplanan imzalar ile belediye başkanımızın elini güçlendirmek istiyoruz. Belediye başkanımız eski sosyete pazarının adının ‘Halk Pazarı' olarak açılmasını istedi, bizde başkanımızın bu teklifini canı gönülden destekliyor ve istiyoruz. Sadece 'Kütahya esnafının katılması şartı' ile açılmasını istiyorlar, biz de bu konuda destekliyoruz. İmza kampanyamıza çok kısa sürede binlerce vatandaşlarımız pazarımızın yeniden açılması için imza attı. Sağ olsun bizlere destek verdiler. Önümüzde ki günlerde bizde toplanan imzaları Belediye Başkanımıza sunacağız ve pazarımızın yeninden açılması isteyeceğiz" diye konuştu.

İkiz, Sosyete Pazarı'nda ağırlıklı olarak takı, ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerinin satıldığını sözlerine ekledi.