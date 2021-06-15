Kütahya'da sözleşmeli orman mühendislerine mesleki eğitim

Orman Genel Müdürlüğünün 2021 Yılı Eğitim Programı kapsamında ‘'Sözleşmeli Orman Mühendisleri Mesleki Eğitim Programı” Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünde teorik ve uygulamalı eğitim ile tamamlandı.

Ağaçlandırma, Fidanlık ve Tohum İşleri ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı konularında verilen iki günlük eğitim Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Konya Etüt Proje Başmühendisi İsmail Gürsoy ve Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran tarafından verildi.

Eğitimde Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcıları Mustafa Arpacı ve Halil Karademir, Kütahya OBM Ağaçlandırma ve Silvikültür Şube Müdürü İlhan Mert, BTİ Şube Müdürü Fethi Şentürk ve Etüt Proje Başmühendisi Osman Gökhan Soyak da yer aldı.

Ağaçlandırma, Fidanlık ve Tohum İşleri ile Toprak Muhafaza ve Havza Islahı konularında verilen eğitimin ilk günü Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Eğitimde etüt proje, ağaçlandırma, endüstriyel plantasyon, özel ağaçlandırma, toprak muhafaza ve mera ıslahı ile fidanlık konularında sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimin ikinci günü ise Altıntaş Genişler köyünde uygulamalı olarak yapıldı. Eğitimde, dozer sürümü teknikleri, mini ekskavatörle buror teras yapımı, çıplak köklü ve tüplü fidan dikimi konuları anlatıldı. Ayrıca arazi etüdü yapıldı ve toprak profili incelendi.

Sözleşmeli Orman Mühendislerinin katıldığı eğitim arazi çalışmalarının uygulamalı olarak aktarılması ile tamamlandı.