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Kütahya'da Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler 30 Ağustos Zafer Kupası Lider Yarışması

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler 30 Ağustos Zafer Kupası-Lider Yarışması, Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) iş birliğinde Spor Tırmanış Küçükler ve Gençler 30 Ağustos Zafer Kupası-Lider Yarışması, Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlendi.


Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Emre Kuruoğlu Tırmanma Duvarı'nda yapılan yarışmada, ilk gün sıralama turları, ikinci gün de final turunun düzenlenmesiyle 6 kategoride (Gençler, Küçükler A, B, C, D, E) madalyalar sahiplerini buldu.


Yarışmalar öncesinde Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da tırmanma duvarında bir tırmanış yaptı. Uysal'ın tırmanışı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı.(EFE-)

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