Kütahya'da su motoru ve malzeme hırsızlığına 2 gözaltı

Kütahya'da köylerden su motoru ve çeşitli malzeme çaldıkları belirlenen 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kütahya'nın merkez ilçe Zığra Mahallesi'nde bir kamyonetin üzerinde su motoru yüklü olduğu, hırsızlık olayı olabileceği ihbarı üzerine harekete geçen Organize Jandarma Karakol Komutanlığı devriye ekipleri aracı durdurdu. İ.E. (28) isimli hurdacının kullandığı kamyonette aracın arkasına takılı tarla sulama motoru ile araç kasasında 1 adet saman makinesi, 1 adet akü, 1 adet kerpeten ve 13 adet İngiliz anahtarı bulundu. Ayrıca araç plakası üzerinde oynama yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan İ.E. ve R.E. isimli şüpheliler adliyeye sevk edildi. Sahipleri belirlenen çalıntı malzemeler ise vatandaşlara teslim edildi.