Kütahya'da Sualtı Hokeyi Turnuvalarının açılış töreni

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ev sahipliğinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun düzenlediği Sualtı Hokeyi Erkekler 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın ve Kadınlar Federasyon Kupası'nın açılış töreni Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) düzenlediği şampiyonanın açılış töreninde 18 kulübün Erkekler 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda yarışacak 16 erkek ve Kadınlar Federasyon Kupası'nda şampiyonluk arayacak 7 kadın takımının sporcuları katıldı.

Şampiyonada yarışan takımların sporcularının geçişiyle başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından son olarak TSSF Spor Koordinatörü İrfan Kara tarafından şampiyonada yarışacak takımlar tanıtılmasıyla açılış töreni sona erdi.

TSSF'den yapılan açıklamada, federasyonun Youtube sayfasında tüm karşılaşmaların canlı yayınlanacağı bilgisi de verildi.

Öte yandan yazılı bir açıklama yapan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, katılan bütün takımlara başarılar dilediğini belirterek, “Kütahyalı sporseverler heyecanlı mücadeleleri izleyecekler. Dünyada söz sahibi olduğumuz bu branşımızda genç sporcularımız insanüstü bir performans ortaya koyuyorlar. Bu maçlar, milli takım kadrosu izleme süreci açısından da değerlendirilecek” dedi.

Özen, ayrıca Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören'e, Kütahya Valiliği'ne, Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne, Spor Toto kurumuna ve organizasyon ekibine katkılarından dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.