"Kütahya'da sulanabilir tarım arazisi 100 bin hektara çıkıyor"

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Gediz ilçesinde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipmanların Hibe Desteklemeleri ile ilgili üreticilerin katılımıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Yoğun katılımın olduğu Muhipler mahallesindeki toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Ulusoy, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Ahmet Gökkaya, Belediye Meclisi üyesi Şerif Ahmet Demir, Muhipler muhtarı Murat Dönmez, üreticiler, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri katıldı.

Yapımı tamamlanan Beşkarış, Murathanlar ve Kureyşler barajlarının tarımsal faaliyetlere katkı vermeye başlamasıyla Kütahya'da 80 bin hektar olan sulanabilir tarım arazisinin 100 bin hektar seviyelerine çıkacağını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt; Gelecekte yapılacak olan tarımsal yatırımları 100 bin hektar sulanabilen tarım arazisine göre planlamaları gerektiğini söyledi.

Kurt, “Sulanabilir tarım alanlarının artacağı düşünüldüğünde yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımları Bireysel Sulama ve Makine Ekipman Sistemleri desteği üreticilerimiz için bulunmaz bir nimettir. Tüketilebilen su kaynaklarının büyük bir kısmı tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Uygun sulama sistemlerinin kullanılmasıyla su tüketimi en aza indirgenerek, hem çiftçinin hem de ülkemizin kazançlı çıkabilmesi adına yatırımcıların desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi.