Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi ikinci Pınar sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E. E ve M. G isimli şüpheli şahıslardan, 2 parça halinde 7,55 gram metamfetamin, 1,07 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 6 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.