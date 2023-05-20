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Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi ikinci Pınar sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E. E ve M. G isimli şüpheli şahıslardan, 2 parça halinde 7,55 gram metamfetamin, 1,07 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 6 adet sentetik ecza hap maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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