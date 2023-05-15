Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Balıklı Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurdukları H. E. B. isimli şüpheli şahsın üzerinde 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.