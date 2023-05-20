İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da şüpheli 2 şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde 0,27 gram metamfetamin ve 0,57 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumlarından şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın üzerinde 0,27 gram metamfetamin ve 0,57 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan E. Y ve E. Y isimli şahıslardan, 0,27 gram metamfetamin ve 0,57 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

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