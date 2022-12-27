Kütahya'da şüpheli araçta uyuşturucu çıktı

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 20,78 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan K. T. ile S. Ş. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yapılan kontrollerde, 20,78 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.