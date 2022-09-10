İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan içerisinde 2 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen O. Ç. ve S. A. isimli şahısların bulunduğu bir araç durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 8.19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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