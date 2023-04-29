Kütahya'da şüpheli ölüm: Genç kız evinde ölü bulundu

Kütahya'da 17 yaşındaki bir genç kız evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Zafertepe Mahallesi'nde 17 yaşındaki Oya Şahin'in evde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin'in cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis genç kızın ölümüyle ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.