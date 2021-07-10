Kütahya'da şüpheli ölüm

Kütahya'da bir kişi, şehirler arası otobüs terminalinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, terminalin arka bölümündeki durakta hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan kişinin 48 yaşındaki Süleyman Erdal Kara olduğu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Kara'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.