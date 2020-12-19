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Kütahya'da şüpheli şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Kütahya’da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan iki kişiden birinin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesi ve esrar ele geçirildi.

Kütahya'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan iki kişiden birinin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette metamfetamin maddesi ve esrar ele geçirildi.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında durumlarından şüphelenilerek durdurulan B.K. ve yanındaki M.E.B. isimli şahısların yapılan üst araması neticesinde, B.K. isimli şahsın üzerinden satışa hazır vaziyette, 26 fişek halinde 55 gram metamfetamin maddesi, evinde yapılan aramada ise 1 gram esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. M.E.B. isimli şahsa "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılıp serbest bırakılırken, B.K. isimli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapılarak, adlı makamlara sevk edildi.

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