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Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde tabanca ele geçirildi.

Kütahya’da polisin şüphe üzerine takibe aldığı araç şoförü S.

Kütahya'da polisin şüphe üzerine takibe aldığı araç şoförü S. E. üzerinden tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.


Verilen bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından Osmangazi Mahallesi Modern Evler civarında durumundan şüphelenilerek takibe alınan araç Galericiler Sitesi'nde durduruldu. Yapılan aramada araç şoförü S. E.'nin üzerinden 7.65 mm tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi. Tabanca ve fişeklere el konulurken, S.E ifadesi alınmak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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