İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince şüpheli bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince şüpheli bir şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Cemalettin Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar esnasında M.A. (52) isimli şüpheli yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1,19 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli yasal işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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