Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde 0,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinde 0,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerince Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesinde şüphe üzerine durdurulan C. A. isimli şahsın üzerinde 0,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.