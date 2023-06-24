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Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 4,94 gram bonzai ve 4,63 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 4,94 gram bonzai ve 4,63 gram metamfetamin ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilde uyuşturucu madde dolaşımının ve uyuşturucu madde girişinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde durumundan şüphelenilen E. K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 4,94 gram bonzai ve 4,63 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.

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