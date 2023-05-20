İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Kütahya’da Motosikletli Polis Timlerince şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu madde ve kesici alet ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Gaybiefendi Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda, U.Ö. (37) isimli şahsın yapılan üst aramasında, 3 parça halinde toplamda, 2,06 gram metamfetamin,1 adet payp ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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