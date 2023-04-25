Kütahya'da sürücü, yolcu ve vatandaşlara trafik kuralları eğitimi

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz ekiplerince bayram tedbirleri çerçevesinde, 625 vatandaşımıza genel trafik kuralları hakkında eğitim verildi. Otobüs terminalinde, 170 otobüs şoförü ile otobüs içerisinde bulunan toplam 7 bin 343 yolcuya emniyet kemerinin önemiyle ilgili bilgilendirme eğitimi verildi. Eskişehir yolu uygulama noktasında toplam 225 araç içerisinde bulunan toplam 750 sürücü ve yolcuya emniyet kemeri ve bebek oto koltuğu kullanmanın gerekliliği ve önemiyle ilgili olarak bilgilendirme eğitimi yapılmış, eğitim sonunda sürücü ve yolculara broşür, çocuklara da kırmızı düdük hediye edilmiştir” ifadelerine yer verildi.