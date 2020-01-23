Kütahya'da 'Süt kardeşler' tiyatrosu

İlk olarak Türk Tiyatrosu'nun ustalarından Nejat Uyur tarafından sahnelenen, Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu tarafından günümüz yorumuyla sahnelenmiş olan “Süt Kardeşler” adlı müzikli oyun Kütahyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezinde seyirciyle buluşan “Süt Kardeşler” tiyatro gösterimi kostümleriyle, dekoruyla izleyicilerini 1950'li yıllara götürdü.

“Asabi-komedi” diye nitelendirilen oyunun sona ermesiyle birlikte Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tiyatro sanatçılarını performansından dolayı tebrik ederek, günün anısına hediye takdim etti.