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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kütahya’da polis ekiplerince bir şahın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke ve 3 adet metal obje ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince bir şahın aracında yapılan aramada tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke ve 3 adet metal obje ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında I.Y. isimli şahın aracında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 4 adet sikke, 3 adet metal obje, 1 metal arama dedektörü, 1 adet elektronik bağlantılı 4 adet aparatı bulunan metal arama çubuğu, 2 adet bakır metal aramada kullanılan çubuk, 2 adet kazma,1 adet kürek ve 1 adet keser ele geçirildi.


Araçta bulunan İ.Y. ve H.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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