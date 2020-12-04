İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kütahya’da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Helenistik ve Roma dönemine ait eserler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fuar Alanı'nda 16 adet tarihi eseri kaçırmak isteyen kişileri yakaladı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuar alanında durumundan şüphelenilen bir aracı kontrol etti. Yapılan kontrol sonrası bir poşet içerisinde bazı objeler olduğu tespit edildi. KOM Şubesi ekiplerince yapılan detaylı kontrolde poşet içerisinde, Helenistik ve Roma dönemlerine ait toplam 16 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. A.B. ve A.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.