İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da, 'Tarım gezginleri ağırlanıyor' projesi

Mevsimlik işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için harekete geçildi.


Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mevsimlik tarım işçileri için banyo, tuvalet ve mutfaktan oluşan konteynerler hizmete sunuldu.


'Kütahya tarım gezginlerini ağırlıyor' projesi kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Adaköy'de kullanıma sunulan konteynerler mevsimlik tarım işçilerini sevindirdi.


Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) iş birliğinde tarım işçileri için hazırlanan konteynerlerin kurulumu gerçekleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.